۱۵ شهید و زخمی در شبانه روز گذشته در غزه
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه از شهادت ۳ فلسطینی دیگر خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، امروز-دوشنبه- اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۳ شهید و ۱۲ زخمی بیمارستانهای نوار غزه منتقل شدند.
به گزارش این وزارتخانه از زمان اعلام آتشبس در ۱۱ اکتبر ۱ هزار و ۲۰۳ تن به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۹۰۰ نفر مجروح شدند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که از اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون در پی جنایات رژیم صهیونیستی ۷۳ هزار و ۳۲۹ نفر به شهادت رسیده و ۱۷۴ هزار و ۹ نفر نیز زخمی شدند.