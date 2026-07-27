۱۵ شهید و زخمی در شبانه روز گذشته در غزه

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، امروز-دوشنبه- اعلام کرد که در شبانه‌ روز گذشته ۳ شهید و ۱۲ زخمی بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شدند.

به گزارش این وزارتخانه از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۱ هزار و ۲۰۳ تن به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۹۰۰ نفر مجروح شدند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که از اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون در پی جنایات رژیم صهیونیستی ۷۳ هزار و ۳۲۹ نفر به شهادت رسیده و ۱۷۴ هزار و ۹ نفر نیز زخمی شدند.

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