از تشدید تنش تا اعلام پیروزی؛ ترامپ و سه گزینه پیرامون ایران

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، نیویورک تایمز گزارش داد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، سه گزینه را پیرامون تحولات جنگ با ایران در نظر دارد.

بر اساس گزارش این روزنامه، این گزینه‌ها شامل، تشدید نظامی، فشار اقتصادی علیه ایران از طریق اعمال تحریم‌های جدید و اعلام پیروزی ایالات متحده در جنگ و خروج از درگیری می‌شود.

این روزنامه تصریح کرد: «هر یک از این گزینه‌ها در هفته‌های اخیر در جلسات ترامپ با جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، پیت هگست، وزیر جنگ، ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش، جرد کوشنر، داماد ترامپ و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور، مورد بحث قرار گرفته است.»

نیویورک تایمز خاطرنشان کرد که در طول پنج ماه درگیری، ایالات متحده هنوز در دستیابی به اهداف خود شکست خورده است.

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