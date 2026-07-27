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تیراندازی در واشنگتن؛ ۷ نفر کشته و زخمی شدند

تیراندازی در واشنگتن؛ ۷ نفر کشته و زخمی شدند
کد خبر : 1819045
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تیراندازی مرگبار در واشنگتن، ۲ کشته و ۵ زخمی بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، خبرگزاری محلی کومو نیوز گزارش داد که در تیراندازی روزگذشته -یکشنبه- در سیاتل در ایالت واشنگتن آمریکا، دست‌کم دو نفر کشته و پنج نفر دیگر، از جمله یک کودک ۲ ساله، زخمی شدند.

کیتی ویلسون، شهردار سیاتل، در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک مظنون در ارتباط با این حادثه بازداشت شده است.

یکی از شاهدان این حادثه گفت که صدای هفت یا هشت شلیک را شنیده است.

بر اساس گزارش، امدادگران مرگ دو نفر را در نتیجه این تیراندازی تایید کرده و مجروحان را به عنوان سه زن ۳۹، ۴۰ و ۵۶ ساله، یک مرد ۲۳ ساله و یک پسر ۲ ساله شناسایی کرده‌اند.

اداره پلیس سیاتل در پلتفرم ایکس اعلام کرد که ماموران در حال بررسی حادثه با چندین قربانی هستند و از مردم خواست از این منطقه دوری کنند.

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