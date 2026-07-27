اعلام شمار مجروحان آمریکا در جنگ با ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، روزنامه نیویورک تایمز بر اساس اطلاعات وزارت دفاع ایالت متحده اعلام کرد که شمار نظامیان آمریکایی مجروح طی جنگ اخیر، به ۶۲۴ نفر رسیده است.



این روزنامه افزود که پنتاگون از روز یکشنبه انتشار آمار تلفات به طور تفکیک شده را آغاز کرده است و تلفات به صورت دو بازه زمانی جداگانه اعلام می‌شوند؛ تلفات از ۷ ژوئیه که تاریخ آغاز موج جدید تنش‌ها است و تلفات از زمان آغاز فوریه.

برخی منابع نظامی به نیویورک تایمز گفتند که این تغییر به این خاطر صورت گرفت که آمریکا و ایران در ماه آوریل وارد مرحله آتش‌بس شدند.





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