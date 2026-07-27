به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزرای خارجه عربستان سعودی و عمان به صورت تلفنی گفت‌وگو کردند.

فیصل بن فرحان، وزیرخارجه عربستان سعودی و بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، در یک گفت‌وگوی تلفنی، تنش‌های امنیتی جاری در منطقه خلیج فارس به دلیل جنگ علیه ایران را مورد بررسی قرار دادند.

خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش داد که هر دو کشور نگرانی‌های خود را در مورد تحولات اخیر به اشتراک گذاشته و درباره راه‌های تضمین امنیت و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز صحبت کردند.

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