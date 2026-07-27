۱۳ زخمی در پی حملات اوکراین به بلگورود

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سیزده نفر، از جمله دو کودک، در حملات اوکراین به منطقه بلگورود زخمی شدند.

الکساندر شوایف، فرماندار موقت منطقه بلگورود، در کانال خود در مکس گزارش داد که اوکراین طی شبانه روز گذشته بیش از ۹۰ بار به خاک منطقه بلگورود حمله کرده است که در نتیجه این حملات، ۱۳ غیرنظامی از جمله دو کودک زخمی شدند.

وی نوشت: طی ۲۴ ساعت گذشته، رژیم کی‌یف ۹۳ بار به خاک منطقه بلگورود حمله کرد.

شوایف اظهار داشت: در نتیجه حملات دشمن دیشب، ۱۳ نفر از جمله دو کودک (یک برادر و یک خواهر) زخمی شدند.

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