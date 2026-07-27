آمریکا خواستار خروج نیروهای صهیونیست از غزه، لبنان و سوریه شد
بر اساس گزارشها ایالات متحده آمریکا خواستار خروج نیروهای اشغالگر صهیونیست از غزه، لبنان و سوریه شده و نخست وزیر رژیم صهیونیستی برنامه دارد تا این درخواست را رد کند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، کانال ۱۳ تلویزیون اسرائیل به نقل از یک منبع گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، به وزرای دولت خود اطلاع داده است که ایالات متحده بر خروج نیروهای اشغالگر صهیونیست از نوار غزه، لبنان و سوریه اصرار دارد.
به گفته این منبع، واشنگتن به روشنی اعلام کرده است که به مجموعهای از عقبنشینیهای نیروهای صهیونیست در این سه جبهه علاقهمند است.
با این حال، این کانال تلویزیونی مشخص نکرد که آیا موضوع مربوط به خروج جزئی یا کامل نیروها است.
این شبکه خاطرنشان کرد که نتانیاهو قصد خود را برای مقاومت در برابر درخواست دولت آمریکا اعلام کرده است.
این کانال تلویزیونی به نقل از نخست وزیر نوشت: من به آنها نه خواهم گفت.