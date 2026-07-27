گفتوگوی ولیعهد عربستان سعودی با نخستوزیر بریتانیا
ولیعهد عربستان سعودی با نخستوزیر بریتانیا، گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی، در تماس تلفنی با «اندی برنهام»، نخستوزیر بریتانیا، گفتوگو کرد.
برنهام در این تماس، بر حمایت لندن از امنیت و حاکمیت عربستان سعودی تاکید کرد.
دو طرف همچنین همکاریهای دوجانبه و راههای توسعه و تقویت آن را بررسی کردند و درباره شماری از مسائل منطقهای و بینالمللی مورد اهتمام مشترک نیز به تبادل نظر پرداختند
محمد بن سلمان در این گفتوگو، از روابط ممتاز میان دو کشور و دو ملت تقدیر کرد.