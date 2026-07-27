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امارات خشونت شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری را محکوم‌ کرد

امارات خشونت شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری را محکوم‌ کرد
کد خبر : 1818970
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امارات متحده عربی حملات شهرک نشینان صهیونیست به روستاهای کرانه باختری اشغالی را به شدت محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه امارات متحده عربی، در بیانیه‌ای حملات شهرک‌نشین‌ها به کرانه باختری اشغالی را به شدت محکوم کرده است.

این وزارتخانه در بیانیه خود، با اشاره به  آخرین حادثه آتش‌سوزی عمدی در مسجدی در طولکرم، چنین اقداماتی تنش‌زا و تحریک‌آمیز علیه مسلمانان خوانده و این اقدامات را افراط‌گرایی محسوب می‌شود.

این وزارتخانه افزود که دولت رژیم صهیونیستی مسئولیت کامل این حوادث را بر عهده دارد.

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