به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه امارات متحده عربی، در بیانیه‌ای حملات شهرک‌نشین‌ها به کرانه باختری اشغالی را به شدت محکوم کرده است.

این وزارتخانه در بیانیه خود، با اشاره به آخرین حادثه آتش‌سوزی عمدی در مسجدی در طولکرم، چنین اقداماتی تنش‌زا و تحریک‌آمیز علیه مسلمانان خوانده و این اقدامات را افراط‌گرایی محسوب می‌شود.

این وزارتخانه افزود که دولت رژیم صهیونیستی مسئولیت کامل این حوادث را بر عهده دارد.

انتهای پیام/