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تشدید کشتار غیرنظامیان توسط ارتش میانمار

تشدید کشتار غیرنظامیان توسط ارتش میانمار
کد خبر : 1818960
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یک سرویس نظارت بر درگیری‌ها، هشدار داد که ارتش میانمار، کشتار غیرنظامیان را تشدید می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک سرویس نظارت بر درگیری امروز -دوشنبه- اعلام کرد که ارتش میانمار از زمان روی کار آمدن دولت جدید در این کشور، حملات به غیرنظامیان را به شدت افزایش داده است.

سرویس داده‌های مکان و رویداد درگیری‌های مسلحانه،  اعلام کرد که این یورش نتیجه تاکتیک‌های به کار گرفته شده توسط رئیس جدید ارتش میانمار است که در اواخر ماه مارس به عنوان رئیس جمهور این کشور به قدرت رسید.

این رویس گفت: از زمانی که شورای نظامی حاکم در میانمار ساختار فرماندهی نظامی خود را در ماه مارس تغییر داد، غیرنظامیان در معرض سرکوب فزاینده ارتش و تشدید بمباران هوایی قرار گرفته‌اند.

این تنظیمات شامل استقرار منظم گروه‌های تخصصی متشکل از دو تا پنج جنگنده جت است که حملات هوایی مداوم را علیه اهداف واحد انجام می‌دهند.

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