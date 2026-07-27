کاهش ۴ درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، قیمت نفت پس از توقف حملات آمریکا به ایران، ۴ درصد کاهش یافت.

قیمت نفت ‌پس از توقف حملات آمریکا و ایران در آخر هفته پس از دو هفته حملات، ۴ درصد کاهش یافت و امیدها را برای یافتن راه‌حلی دیپلماتیک که درگیری را کاهش داده و امکان از سرگیری کشتیرانی در تنگه هرمز را فراهم کند، افزایش داد.

قیمت نفت خام برنت پس از سقوط کوتاه مدت به زیر سطح حمایت کلیدی ۹۰ دلار در اوایل جلسه، در ساعت ۰۳:۲۹ به وقت گرینویچ، ۳.۹۶ دلار یا ۴.۱ درصد کاهش یافت و به ۹۲.۸۲ دلار رسید.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت ‌آمریکا با ۴.۰۲ دلار یا ۴.۵ درصد کاهش، ۸۵.۲۹ دلار در هر بشکه معامله شد.

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