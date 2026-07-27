گفتوگوی وزرای خارجه امارات متحده عربی و عمان
وزرای خارجه امارات متحده عربی و عمان طی یک تماس تلفنی گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، «شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان»، وزیر امور خارجه امارات و «بدر بن حمد البوسعیدی»، وزیر خارجه عمان، در گفتوگویی تلفنی آخرین تحولات منطقه خاورمیانه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
دو طرف طی این تماس تحولات منطقه خاورمیانه، آخرین اخبار منطقهای و تلاشهای صورتگرفته برای تحقق امنیت و ثبات پایدار در منطقه را بررسی کردند.
دو طرف همچنین در این گفتوگو، روابط برادرانه میان دو کشور همسایه و راههای گسترش افقهای همکاریهای دوجانبه در راستای خیر و پیشرفت دو ملت را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.