به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، «شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان»، وزیر امور خارجه امارات و «بدر بن حمد البوسعیدی»، وزیر خارجه عمان، در گفت‌وگویی تلفنی آخرین تحولات منطقه خاورمیانه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

دو طرف طی این تماس تحولات منطقه خاورمیانه، آخرین اخبار منطقه‌ای و تلاش‌های صورت‌گرفته برای تحقق امنیت و ثبات پایدار در منطقه را بررسی کردند.

دو طرف همچنین در این گفت‌وگو، روابط برادرانه میان دو کشور همسایه و راه‌های گسترش افق‌های همکاری‌های دوجانبه در راستای خیر و پیشرفت دو ملت را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

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