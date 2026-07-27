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گفت‌وگوی وزرای خارجه امارات متحده عربی و عمان

گفت‌وگوی وزرای خارجه امارات متحده عربی و عمان
کد خبر : 1818936
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وزرای خارجه امارات متحده عربی و عمان طی یک تماس تلفنی گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، «شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان»، وزیر امور خارجه امارات و «بدر بن حمد البوسعیدی»، وزیر خارجه عمان، در گفت‌وگویی تلفنی آخرین تحولات منطقه خاورمیانه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

دو طرف طی این تماس تحولات منطقه خاورمیانه، آخرین اخبار منطقه‌ای و تلاش‌های صورت‌گرفته برای تحقق امنیت و ثبات پایدار در منطقه را بررسی کردند.

دو طرف همچنین در این گفت‌وگو، روابط برادرانه میان دو کشور همسایه و راه‌های گسترش افق‌های همکاری‌های دوجانبه در راستای خیر و پیشرفت دو ملت را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

 

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