نامه هشدارآمیز ۶۰۰ مقام سابق اسرائیلی به ترامپ؛ فاجعهای بزرگتر از «۷ اکتبر» در راه است
جمعی از فرماندهان و مسئولان ارشد پیشین رژیم صهیونیستی با هشدار درباره افزایش خشونت شهرکنشینان، از دونالد ترامپ خواستند با اعمال فشار بر دولت نتانیاهو، مانع تشدید بحران در کرانه باختری شود.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، حدود ۶۰۰ تن از مقامهای ارشد پیشین رژیم صهیونیستی در نامهای خطاب به دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نسبت به افزایش خشونت شهرکنشینان اسرائیلی در کرانه باختری ابراز نگرانی کرده و از واشنگتن خواستند برای جلوگیری از تشدید بحران، بر دولت بنیامین نتانیاهو فشار وارد کند.
امضاکنندگان این نامه که اعضای سازمان «فرماندهان امنیت اسرائیل» هستند، مجموعهای از فرماندهان پیشین ارتش، موساد، شاباک و وزارت خارجه رژیم صهیونیستی را شامل میشوند. آنها هشدار دادهاند که ادامه روند کنونی میتواند پیامدهایی حتی سنگینتر از حملات هفتم اکتبر و بحرانهای پس از آن برای اسرائیل به همراه داشته باشد.
این نامه همزمان با سفر نتانیاهو به آمریکا، علاوه بر کاخ سفید، برای شماری از مقامهای آمریکایی از جمله جرد کوشنر و استیو ویتکاف نیز ارسال شده است.
در بخشی از این نامه، از ترامپ خواسته شده با استفاده از نفوذ خود، دولت نتانیاهو را به مهار خشونت شهرکنشینان وادار کند. نویسندگان نامه تأکید کردهاند: «تنها شما میتوانید مانع وقوع این فاجعه شوید. امیدواریم پیام قاطع و روشنی به دولت اسرائیل منتقل کنید.»
این نخستین بار نیست که مقامهای سابق اسرائیلی نسبت به تبعات اقدامات شهرکنشینان هشدار میدهند. پیشتر نیز در ماه ژوئن، نزدیک به ۶۰۰ چهره سیاسی و امنیتی، از جمله ایهود اولمرت و ایهود باراک، نخستوزیران پیشین رژیم صهیونیستی، در نامهای جداگانه به نتانیاهو هشدار داده بودند که ادامه چشمپوشی از خشونت شهرکنشینان و آنچه «تروریسم یهودی» توصیف شده، میتواند اسرائیل را با پیگردهای قضایی در مراجع داخلی و بینالمللی مواجه کند.