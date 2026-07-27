به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شامگاه یکشنبه با انتشار مجموعه‌ای از تصاویر تولیدشده توسط هوش مصنوعی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال»، پیام‌های تهدیدآمیزی علیه ایران منتشر کرد.

یکی از این تصاویر، حمله جنگنده‌ها به جزیره راهبردی خارک و وقوع انفجارهای گسترده در این جزیره را به تصویر می‌کشد.

در تصویر دیگری، ترامپ بر عرشه یک کشتی ایستاده، پرچم آمریکا را در دست گرفته و پرچم ایران را روی عرشه انداخته است. او در توضیح این تصویر نوشت: «این نفتکش حالا متعلق به ماست.»

ترامپ همچنین تصویری از انفجار یک کشتی ایرانی منتشر کرد و در توضیح آن نوشت: «دیگر موتوری در کار نیست.»

انتشار این تصاویر در شرایطی صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد و رئیس‌جمهور آمریکا در روزهای اخیر با اظهارات و مواضع مختلف، بر رویکرد تهدیدآمیز خود علیه تهران تأکید کرده است.

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