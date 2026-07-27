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تصاویر جنجالی ترامپ علیه ایران؛ شبیه‌سازی حمله به خارک با هوش مصنوعی

تصاویر جنجالی ترامپ علیه ایران؛ شبیه‌سازی حمله به خارک با هوش مصنوعی
کد خبر : 1818903
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رئیس‌جمهور آمریکا با انتشار چند تصویر تولیدشده توسط هوش مصنوعی در شبکه اجتماعی خود، بار دیگر ایران را هدف تهدید قرار داد. این تصاویر، حمله به جزیره خارک، انفجار یک کشتی ایرانی و ادعای توقیف یک نفتکش را به تصویر می‌کشند.

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شامگاه یکشنبه با انتشار مجموعه‌ای از تصاویر تولیدشده توسط هوش مصنوعی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال»، پیام‌های تهدیدآمیزی علیه ایران منتشر کرد.

یکی از این تصاویر، حمله جنگنده‌ها به جزیره راهبردی خارک و وقوع انفجارهای گسترده در این جزیره را به تصویر می‌کشد.

تصاویر جنجالی ترامپ علیه ایران؛ شبیه‌سازی حمله به خارک با هوش مصنوعی

 

در تصویر دیگری، ترامپ بر عرشه یک کشتی ایستاده، پرچم آمریکا را در دست گرفته و پرچم ایران را روی عرشه انداخته است. او در توضیح این تصویر نوشت: «این نفتکش حالا متعلق به ماست.»

تصاویر جنجالی ترامپ علیه ایران؛ شبیه‌سازی حمله به خارک با هوش مصنوعیترامپ همچنین تصویری از انفجار یک کشتی ایرانی منتشر کرد و در توضیح آن نوشت: «دیگر موتوری در کار نیست.»

تصاویر جنجالی ترامپ علیه ایران؛ شبیه‌سازی حمله به خارک با هوش مصنوعی

انتشار این تصاویر در شرایطی صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد و رئیس‌جمهور آمریکا در روزهای اخیر با اظهارات و مواضع مختلف، بر رویکرد تهدیدآمیز خود علیه تهران تأکید کرده است.

 

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