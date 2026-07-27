رسانه عبری: اسرائیل با همراهی کشورهای منطقه برای رویارویی با ایران آماده میشود
رسانه رسمی رژیم صهیونیستی مدعی شد تلآویو با حمایت آمریکا و از طریق رایزنی با برخی کشورهای منطقه، در حال تقویت هماهنگیهای امنیتی برای مقابله با ایران است.
به گزارش ایلنا، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی (کان) به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد که اسرائیل در حال گسترش هماهنگیهای امنیتی و رایزنیهای مستمر با تعدادی از کشورهای منطقه در ارتباط با ایران است.
به ادعای این منبع، همزمان با این هماهنگیها، آمریکا تجهیزات، زیرساختها و امکانات نظامی بیشتری را در خاورمیانه مستقر کرده است؛ تجهیزاتی که در اختیار شرکای منطقهای واشنگتن، از جمله اسرائیل، قرار دارد تا در صورت تشدید تنشها مورد استفاده قرار گیرد.
این رسانه عبری همچنین مدعی شد تلآویو همچنان به دنبال ازسرگیری حملات علیه ایران است. بر اساس این گزارش، علاوه بر گزینه حمله به تأسیسات هستهای، هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی و پالایشگاههای ایران نیز در محاسبات اسرائیل قرار دارد؛ اقدامی که به ادعای این رسانه با هدف افزایش فشار بر تهران برای توقف برنامه هستهای دنبال میشود.
در ادامه این گزارش به گفتوگوی تلفنی اخیر حمد بن عیسی آلخلیفه، پادشاه بحرین، و اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، اشاره شده است. دو طرف در این تماس درباره تقویت روابط دوجانبه، گسترش همکاریهای منطقهای و نقش توافقهای موسوم به «ابراهیم» در امنیت و ثبات منطقه گفتوگو کردند.
بر اساس بیانیه دفتر هرتزوگ، طرفین همچنین آخرین تحولات منطقه را بررسی کرده و بر تداوم همکاری و گفتوگو میان کشورهای منطقه تأکید کردهاند.