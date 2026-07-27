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کره‌شمالی: توسعه زرادخانه هسته‌ای بدون وقفه ادامه خواهد یافت

کره‌شمالی: توسعه زرادخانه هسته‌ای بدون وقفه ادامه خواهد یافت
کد خبر : 1818898
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کره‌شمالی در واکنش به درخواست کشورهای عضو آسه‌آن برای خلع سلاح هسته‌ای، تأکید کرد که برنامه تقویت و نوسازی زرادخانه هسته‌ای این کشور بدون هیچ وقفه‌ای ادامه خواهد یافت و بازدارندگی هسته‌ای را اصلی‌ترین تضمین امنیت و حاکمیت خود دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، کره‌شمالی اعلام کرد روند تقویت و نوسازی زرادخانه هسته‌ای این کشور بدون هیچ وقفه‌ای ادامه خواهد یافت و پیونگ‌یانگ از سیاست توسعه توان بازدارندگی هسته‌ای عقب‌نشینی نخواهد کرد.

خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) به نقل از کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره‌شمالی، گزارش داد که پیونگ‌یانگ درخواست اخیر وزیران خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) برای خلع کامل سلاح هسته‌ای را رد کرده و آن را نشانه‌ای از ادامه رویکرد خصمانه علیه یک «کشور هسته‌ای مسئول» دانسته است.

کیم یو جونگ با تأکید بر اینکه موضع کشورش در قبال توان هسته‌ای تغییری نکرده، گفت نیروهای بازدارنده هسته‌ای، سپری مطمئن برای حفاظت از حاکمیت ملی و مهم‌ترین تضمین امنیت کره شمالی به شمار می‌روند و برنامه توسعه این توانمندی‌ها بدون لحظه‌ای توقف ادامه خواهد یافت.

وی همچنین مدعی شد تا زمانی که تهدیدها و اقدامات قدرت‌های متخاصم در منطقه ادامه داشته باشد، حفظ و تقویت توان بازدارندگی هسته‌ای برای کره‌شمالی یک ضرورت راهبردی خواهد بود.

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