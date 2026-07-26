پوتین: اوکراین دیر یا زود مناطق غربی خود را از دست خواهد داد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ولادیمیر پوتین، امروز در دیدار با جمعی از نیروهای نیروی دریایی روسیه در سن‌پترزبورگ گفت: «فکر می‌کنم اوکراین دیر یا زود این مناطق را از دست خواهد داد. شاید این اتفاق فردا یا پس‌فردا رخ ندهد، اما احتمالا طی چند سال آینده خواهد افتاد. در نهایت، اوضاع به مسیر تاریخی خود بازخواهد گشت.»

وی مدعی شد روسیه تنها کشوری بوده که از تمامیت ارضی اوکراین حمایت می‌کرد، اما کی‌یف تصمیم گرفت مسکو را دشمن خود بداند.

رئیس‌جمهور روسیه این تصمیم را «غیرمنطقی» توصیف کرد و مدعی شد اقدامات و سیاست‌های خصمانه کشورهای غربی عامل شکل‌گیری جنگ کنونی در اوکراین بوده است.

پوتین همچنین تأکید کرد که این رویکرد غرب، به تشدید درگیری‌ها و وخامت اوضاع در اوکراین منجر شده است.

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