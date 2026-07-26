آکسیوس: ارزیابی سنتکام، ترامپ را به تعلیق حملات علیه ایران رساند

به گزارش ایلنا، پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع آگاه مدعی شد فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) پس از بررسی نتایج عملیات در اطراف تنگه هرمز، به این جمع‌بندی رسیده بود که حملات به حداکثر میزان اثربخشی خود رسیده و ادامه آن دستاورد قابل توجهی به همراه نخواهد داشت.

بر اساس این گزارش، فرمانده سنتکام در همین چارچوب، توقف حملات را به مقامات آمریکایی توصیه کرده است.

آکسیوس همچنین به نقل از منابع خود نوشت ارزیابی‌های فرماندهان نظامی و مشاوران ارشد کاخ سفید، از جمله این توصیه، در تصمیم دونالد ترامپ برای تعلیق موقت حملات علیه ایران نقش داشته است.

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