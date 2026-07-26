آکسیوس: ارزیابی سنتکام، ترامپ را به تعلیق حملات علیه ایران رساند
پایگاه آمریکایی آکسیوس گزارش داد ارزیابی فرماندهان نظامی، بهویژه فرمانده سنتکام، مبنی بر رسیدن عملیات به سقف اثربخشی، یکی از عوامل اصلی تصمیم ترامپ برای توقف موقت حملات علیه ایران بوده است.
به گزارش ایلنا، پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع آگاه مدعی شد فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) پس از بررسی نتایج عملیات در اطراف تنگه هرمز، به این جمعبندی رسیده بود که حملات به حداکثر میزان اثربخشی خود رسیده و ادامه آن دستاورد قابل توجهی به همراه نخواهد داشت.
بر اساس این گزارش، فرمانده سنتکام در همین چارچوب، توقف حملات را به مقامات آمریکایی توصیه کرده است.
آکسیوس همچنین به نقل از منابع خود نوشت ارزیابیهای فرماندهان نظامی و مشاوران ارشد کاخ سفید، از جمله این توصیه، در تصمیم دونالد ترامپ برای تعلیق موقت حملات علیه ایران نقش داشته است.