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گالانت: خطای نتانیاهو مسیر جنگ با ایران را تغییر داد

گالانت: خطای نتانیاهو مسیر جنگ با ایران را تغییر داد
کد خبر : 1818839
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وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی با انتقاد از راهبرد نتانیاهو در جنگ با ایران، مدعی شد اصرار نخست‌وزیر این رژیم بر براندازی، تمرکز تل‌آویو را از هدف اصلی یعنی برنامه هسته‌ای ایران منحرف و حمایت آمریکا را نیز تضعیف کرد.

به گزارش ایلنا، یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی با انتقاد از نحوه مدیریت جنگ با ایران، مدعی شد اصرار بنیامین نتانیاهو بر هدف «تغییر نظام» در ایران، فرصت وارد کردن ضربه به برنامه هسته‌ای این کشور را از بین برد.

گالانت در گفت‌وگو با برنامه «میت د پرس» گفت بزرگ‌ترین اشتباه راهبردی تل‌آویو، انتخاب هدف جنگ بود. به ادعای او، اسرائیل باید تمام تمرکز خود را بر حمله به برنامه هسته‌ای ایران می‌گذاشت، نه اینکه موضوع براندازی را به‌عنوان هدف اصلی به دونالد ترامپ ارائه کند.

وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی مدعی شد آمریکا تنها یک فرصت محدود برای اقدام علیه برنامه هسته‌ای ایران در اختیار اسرائیل قرار داده بود، اما تغییر اولویت‌ها به سمت براندازی، موجب پراکنده شدن تمرکز، کاهش حمایت واشنگتن و از دست رفتن آن فرصت شد.

گالانت همچنین با غیرواقع‌بینانه خواندن ایده تغییر نظام در ایران، تأکید کرد براندازی یک حکومت صرفا با حملات هوایی ممکن نیست و تحقق چنین هدفی به شرایط پیچیده سیاسی، نظامی و حضور نیروهای زمینی نیاز دارد؛ شرایطی که به گفته او، اسرائیل از آن برخوردار نبود.

وی در ادامه، کاهش حمایت آمریکا از ادامه عملیات نظامی و حرکت واشنگتن به سمت پیگیری توافق با تهران را از پیامدهای همین خطای راهبردی دانست.

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