منابع آگاه: مذاکرات ایران و عمان درباره هرمز وارد مرحله جدیدی شده است

به گزارش ایلنا، شبکه آمریکایی «سی‌بی‌اس نیوز» به نقل از منابع آگاه اعلام کرد مذاکرات میان پادشاهی عمان و ایران درباره بازگشایی تنگه هرمز، پیشرفت‌هایی را تجربه کرده است.

این منابع جزئیاتی درباره روند گفت‌وگوها یا میزان پیشرفت مذاکرات ارائه نکرده‌اند، اما تأکید کرده‌اند رایزنی‌های مسقط و تهران در این زمینه ادامه دارد.

گزارش سی‌بی‌اس در شرایطی منتشر شده که آمریکا طی روزهای اخیر حملات خود به ایران را متوقف کرده است. همزمان، برخی منابع آمریکایی و مقامات سابق واشنگتن این وقفه را تلاشی برای فراهم کردن فضای دیپلماتیک و سنجش نتیجه رایزنی‌های عمان و ایران درباره تنگه هرمز توصیف کرده‌اند.

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