به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دولت اسپانیا محکومیت شدید خود را در رابطه با خشونت‌های جاری از سوی شهرک نشینان صهیونیست علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری اشغالی محکوم کرد.

اسپانیا در بیانیه‌ای با اشاره به حادثه روز جمعه در جریان حمله شهرک‌نشینان صهیونیست به روستای تل، آمده است: «دیروز، حمله بی‌هدف دیگری از سوی شهرک‌نشینان منجر به کشته شدن چهار غیرنظامی فلسطینی و دو شهرک‌نشین اسرائیلی شد.اسپانیا از رژیم صهیونیستی خواست اقدامات لازم را برای کاهش تنش و اطمینان از محاکمه مسئولان این حملات انجام دهد».

در این بیانیه افزود که رژیم صهیونیستی باید سیاست‌های گسترش شهرک‌سازی و محافظت از خشونت شهرک‌نشینان علیه جمعیت غیرنظامی فلسطینی را لغو کند و به تعهدات خود به عنوان قدرت اشغالگر در فلسطین عمل کند.

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