خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسپانیا حملات شهرک‌نشینان صهیونیست به کرانه باختری را محکوم کرد

اسپانیا حملات شهرک‌نشینان صهیونیست به کرانه باختری را محکوم کرد
کد خبر : 1818781
لینک کوتاه کپی شد.

دولت اسپانیا در بیانیه‌ای خشونت شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دولت اسپانیا محکومیت شدید خود را در رابطه با خشونت‌های جاری از سوی شهرک نشینان صهیونیست علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری اشغالی محکوم کرد.

اسپانیا در بیانیه‌ای با اشاره به حادثه روز جمعه در جریان حمله شهرک‌نشینان صهیونیست به روستای تل، آمده است: «دیروز، حمله بی‌هدف دیگری از سوی شهرک‌نشینان منجر به کشته شدن چهار غیرنظامی فلسطینی و دو شهرک‌نشین اسرائیلی شد.اسپانیا از رژیم صهیونیستی خواست اقدامات لازم را برای کاهش تنش و اطمینان از محاکمه مسئولان این حملات انجام دهد».

در این بیانیه افزود که رژیم صهیونیستی باید سیاست‌های گسترش شهرک‌سازی و محافظت از خشونت شهرک‌نشینان علیه جمعیت غیرنظامی فلسطینی را لغو کند و به تعهدات خود به عنوان قدرت اشغالگر در فلسطین عمل کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل