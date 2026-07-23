عمان:
با طرفهای عربستانی و یمنی برای ثبات منطقه همکاری میکنیم
وزارت خارجه عمان اعلام کرد که این کشور با طرفهای یمنی و عربستانی برای ثبات منطقهای همکاری میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه عمان اعلام کرد که برای ثبات منطقهای با طرفهای سعودی و یمنی همکاری میکند.
وزارت خارجه عمان در بیانیهای اعلام کرد که با عربستان سعودی، طرفهای یمنی و فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن برای از سرگیری مسیر سیاسی با هدف دستیابی به امنیت و ثبات در منطقه هماهنگی میکند.
این وزارتخانه همچنین بر لزوم اجتناب از تشدید تنش و هرگونه تهدیدی که میتواند اوضاع در دریای سرخ را بدتر کند و آزادی دریانوردی را به خطر بیندازد، تاکید کرد.