به گزارش ایلنا، شبکه ۱۲ تلویزیون عبری به نقل از منابع آمریکایی و اسرائیلی تصریح کرد: هدف اصلی هرگونه حمله احتمالی، تأسیسات زیرزمینی احداث‌شده در دل کوه کلنگ است؛ سایتی که به گفته آنها در عمقی بیش از ۱۰۰ متر قرار دارد و به‌دلیل استحکام بالای سازه، هدفی بسیار دشوار برای حمله به شمار می‌رود.

این منابع ادعا کردند واشنگتن و تل‌آویو معتقدند ایران در حال توسعه یک مرکز هسته‌ای جدید در این منطقه است. همچنین دونالد ترامپ نیز پیش‌تر مدعی شده بود تهران احتمالا بخشی از سانتریفیوژهای خود را به این مجموعه منتقل کرده است.

یک مقام اسرائیلی نیز مدعی شد ایران هزاران دستگاه سانتریفیوژ را به این تأسیسات منتقل کرده، اما این مجموعه هنوز وارد چرخه غنی‌سازی نشده است. وی در عین حال اذعان کرد مهم‌ترین چالش، نامشخص بودن توان بمب‌های سنگرشکن آمریکا برای نفوذ به این سایت است؛ سایتی که به باور ایران در برابر حملات هوایی مقاوم‌سازی شده است.

به گفته این منابع، بمب‌هایی که برای حمله به تأسیسات غنی‌سازی فردو طراحی شده‌اند، احتمالا توان تخریب تأسیسات زیرزمینی کوه‌کلنگ را ندارند و همین مسئله، اثربخشی هرگونه حمله احتمالی را با تردید جدی روبه‌رو کرده است.

این تلویزیون افزود: دونالد ترامپ طی روزهای آینده باید میان دو گزینه تصمیم‌گیری کند؛ پذیرش پیشنهاد میانجی‌ها برای برقراری آتش‌بس ۱۰ روزه با هدف حل‌وفصل تنش‌ها در تنگه هرمز، یا بازگشت به عملیات نظامی گسترده علیه ایران با هدف افزایش فشار بر تهران در موضوع هرمز و برنامه هسته‌ای.

بر اساس این گزارش، کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی نیز دوشنبه گذشته در نشستی شش‌ساعته، سناریوهای مختلف تشدید تنش با ایران را بررسی کرده است. در جریان این نشست، بنیامین نتانیاهو با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، درباره گزینه‌های پیش‌رو و هماهنگی مواضع دو طرف گفت‌وگو کرده است.

این رسانه عبری همچنین مدعی شد ارزیابی مقامات ایرانی این است که ترامپ در نهایت از تشدید تنش عقب‌نشینی خواهد کرد؛ موضوعی که به گفته منابع اسرائیلی، تصمیم‌گیری برای کاخ سفید را پیچیده‌تر کرده است.

در همین حال، یک مقام اسرائیلی به شبکه ۱۲ گفت: «مایل نیستیم وارد یک عملیات نظامی دیگر شویم و چند روز بعد از ما بخواهند آن را متوقف کنیم.» وی افزود تل‌آویو خود را برای هر تصمیم احتمالی ترامپ آماده می‌کند و احتمال تشدید فشارها علیه ایران افزایش یافته است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که پس از پیشنهاد قطر، عمان نیز طرح جدیدی برای بازگشایی موقت مسیرهای کشتیرانی ارائه کرده است، اما منابع غربی مدعی‌اند ترامپ این پیشنهادهای موقت را راه‌حلی پایدار نمی‌داند.

شبکه ۱۲ در پایان مدعی شد رئیس‌جمهور آمریکا در حال حاضر تمایلی به ازسرگیری مذاکرات با ایران ندارد و تصمیم نهایی او درباره نحوه مواجهه با تهران به‌زودی اعلام خواهد شد؛ از همین رو، اسرائیل در بالاترین سطح آماده‌باش قرار گرفته است.

انتهای پیام/