هند تعلیق پروازها با اراضی اشغالی را تا ۳۰ سپتامبر تمدید کرد
هند تعلیق پروازها به و از اراضی اشغالی را تا پایان سپتامبر تمدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از تایمز اسرائیل، هند تعلیق پروازهای به و از اراضی اشغالی را تا ۳۰ سپتامبر تمدید کرد.
بر اساس گزارش، شرکت هواپیمایی ایر ایندیا در بحبوحه تنشهای ژئوپلیتیکی جاری، تعلیق خدمات پروازی خود به و از فرودگاه بن گوریون تلآویو را تا ۳۰ سپتامبر تمدید کرد.
این شرکت هواپیمایی هندی پیش از این مسیر تلآویو-دهلی را تا پایان ماه اوت به حالت تعلیق درآورده بود.
این تصمیم براساس تنشهای ژئوپلیتیکی جاری اتخاذ شده است.