هند تعلیق پروازها با اراضی اشغالی را تا ۳۰ سپتامبر تمدید کرد

به گزارش ایلنا به نقل از تایمز اسرائیل، هند تعلیق پروازهای به و از اراضی اشغالی را تا ۳۰ سپتامبر تمدید کرد.

بر اساس گزارش، شرکت هواپیمایی ایر ایندیا در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری، تعلیق خدمات پروازی خود به و از فرودگاه بن گوریون تل‌آویو را تا ۳۰ سپتامبر تمدید کرد.

این شرکت هواپیمایی هندی پیش از این مسیر تل‌آویو-دهلی را تا پایان ماه اوت به حالت تعلیق درآورده بود.

این تصمیم براساس تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری اتخاذ شده است.

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