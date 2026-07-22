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روبیو: ایران در مذاکرات جدی نیست؛ در صورت لزوم علیه تهران اقدام می‌کنیم

روبیو: ایران در مذاکرات جدی نیست؛ در صورت لزوم علیه تهران اقدام می‌کنیم
کد خبر : 1816754
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وزیر خارجه آمریکا با تکرار ادعاهای واشنگتن علیه ایران، مدعی شد تهران اراده‌ای برای پیشبرد مذاکرات ندارد و هشدار داد در صورت ادامه این روند، آمریکا برای دفاع از منافع خود و متحدانش دست به اقدام خواهد زد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، امروز- چهارشنبه- در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن)، با متهم کردن ایران به عدم جدیت در روند مذاکرات، اعلام کرد واشنگتن در صورت لزوم برای حفاظت از منافع خود و متحدانش علیه تهران اقدام خواهد کرد.

روبیو مدعی شد آمریکا همچنان از گفت‌وگو درباره تحولات خاورمیانه و حل‌وفصل اختلافات با ایران از مسیر دیپلماسی استقبال می‌کند، اما به گفته او، تهران تاکنون اراده‌ای برای ورود به مذاکراتی جدی از خود نشان نداده است.

وی با تکرار مواضع دولت آمریکا گفت: «اگر ایرانی‌ها برای مذاکره جدی باشند، ما هم جدی خواهیم بود؛ اما اگر چنین نباشد، اقدامات لازم را برای دفاع از منافع خود و شرکایمان انجام خواهیم داد.»

همزمان، وزیران خارجه کشورهای عضو آسه‌آن در بیانیه پایانی نشست خود نسبت به تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه ابراز نگرانی کرده و خواستار کاهش تنش‌ها شدند.

اظهارات روبیو در حالی مطرح می‌شود که ساعاتی پیش دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز احتمال ازسرگیری مذاکرات با ایران را کم‌رنگ دانست و در دیدار با رئیس‌جمهور لبنان تأکید کرد تا زمانی که تهران برای یک «مذاکره معنادار» آماده نباشد، واشنگتن دلیلی برای ورود به گفت‌وگو نمی‌بیند.

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