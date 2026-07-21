ترامپ: آماده گفتوگو با حزبالله هستم؛ مذاکرات «پشتپرده» با ایران در جریان است
رئیسجمهور آمریکا در دیدار با رئیسجمهور لبنان، از آمادگی برای مذاکره با حزبالله سخن گفت و همزمان با تکرار ادعاهای خود علیه تهران، مدعی شد ایران برای دیدار با او تلاش میکند.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، امروز- سهشنبه- در دیدار با ژوزف عون، رئیسجمهور لبنان، در کاخ سفید اعلام کرد واشنگتن برای کمک به لبنان و حل مشکلات این کشور تلاش خواهد کرد.
ترامپ با توصیف روابط آمریکا و لبنان بهعنوان روابطی خوب، گفت لبنان سالها با بیتوجهی و بدرفتاری مواجه بوده، اما آمریکا قصد دارد بخشی از مشکلات این کشور را برطرف کند و به گفته او، برخی از این مسائل تاکنون نیز حل شدهاند.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه با اشاره به «توافقهای ابراهیم»، این توافقها را موفق ارزیابی کرد و مدعی شد کشورهای دیگری نیز در آینده به آن خواهند پیوست. او همچنین درباره تحولات دریای سرخ گفت آمریکا در صورت بروز هرگونه تهدید در تنگه بابالمندب، همانند گذشته با قدرت واکنش نشان خواهد داد.
ترامپ در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد گفتوگوهای پشتپرده با ایران در جریان است و تهران بهشدت خواهان دیدار با اوست، اما واشنگتن در شرایط فعلی علاقهای به چنین دیداری ندارد. وی افزود آمریکا تنها زمانی وارد گفتوگو خواهد شد که این مذاکرات «معنادار» باشد.
او همچنین بار دیگر ادعا کرد که آمریکا توانمندیهای ایران را بهطور قابل توجهی تضعیف کرده و اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هستهای دست پیدا کند.
ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره حزبالله نیز گفت: «اگر ژوزف عون از من بخواهد با حزبالله صحبت کنم، این کار را انجام خواهم داد.»