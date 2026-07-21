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وقوع حادثه برای یک شناور در نزدیکی سواحل امارات

وقوع حادثه برای یک شناور در نزدیکی سواحل امارات
کد خبر : 1816386
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سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس ‌اعلام کرد گزارشی از وقوع یک حادثه در فاصله ۱۷ مایل دریایی شرق دبا در امارات متحده عربی دریافت کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس ‌اعلام کرد گزارشی از وقوع یک حادثه در فاصله ۱۷ مایل دریایی شرق دبا در امارات متحده عربی دریافت کرده است.

‌بر اساس این گزارش، ناخدا اعلام کرده که این شناور بر اثر اصابت یک پرتابه ناشناس دچار آسیب شده و سامانه هدایت (سکان) آن آسیب دیده است.

‌این نهاد اعلام کرد که تحقیقات درباره این حادثه در حال انجام است. 

 

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