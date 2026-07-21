به گزارش ا‌یلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، ‌تعرفه‌های جدید ۵۰ درصدی را بر بسیاری از کالاهای کانادایی اعمال خواهد کرد.

طبق بیانیه کاخ سفید، این تعرفه‌ها که روز گذشته -دوشنبه- توسط ترامپ دستور داده شده است، ظرف ۳۰ روز اجرایی می‌شوند و طیف وسیعی از اقلام از جمله مشروبات الکلی، چوب هاکی و سیمان را پوشش می‌دهند.

ترامپ که بسیاری از تعرفه‌هایش اوایل امسال توسط دیوان عالی کشور لغو شد، از یک ماده قانونی آزمایش‌نشده برای عوارض جدید استفاده می‌کند: بخش ۳۳۸ قانون تعرفه ۱۹۳۰.

کاخ سفید اعلام کرد که آخرین عوارض بر انرژی، پتاس و کالاهایی که قبلاً تحت تأثیر تعرفه‌های خاص بخش قرار گرفته‌اند، اعمال نخواهد شد.

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