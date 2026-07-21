خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار چین نسبت به تحرکات هسته‌ای ژاپن

هشدار چین نسبت به تحرکات هسته‌ای ژاپن
کد خبر : 1816306
لینک کوتاه کپی شد.

با انتشار گزارشاتی در خصوص احتمال استقرار سلاح های هسته ای آمریکا در خاک ژاپن، وزارت خارجه چین به این کشور هشدار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، وزارت خارجه چین ‌نسبت به هرگونه اقدامی که ژاپن ممکن است برای تغییر سه اصل غیرهسته‌ای خود یا اجازه استقرار سلاح‌های هسته‌ای آمریکا در خاک خود انجام دهد هشدار داد و اعلام کرد چنین اقداماتی نظام منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تضعیف کرده و امنیت منطقه‌ای را تهدید می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد که درخواست‌های شوراهای محلی ژاپن برای پایبندی به سه اصل غیرهسته‌ای این کشور منعکس کننده خواست عمومی برای صلح است و نشان می‌دهد که اقدام دولت برای کنار گذاشتن قانون اساسی صلح‌طلبانه و اتخاذ سیاست های تسلیحاتی فاقد حمایت مردمی است.

وی اضافه کرد که اگر مقامات ژاپنی به تغییر سه اصل غیرهسته‌ای خود با هدف استقرار سلاح‌های هسته‌ای توسط متحدان در خاک ژاپن ادامه دهند نه تنها دست به یک تحریک جدی علیه نظم پس از جنگ جهانی دوم و نظام جهانی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای زده اند بلکه در مسیر مغایر با تعهدات صلح‌طلبانه ژاپن و افکار عمومی داخلی قدم برخواهند داشت و در نهایت بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل