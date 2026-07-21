هشدار چین نسبت به تحرکات هستهای ژاپن
با انتشار گزارشاتی در خصوص احتمال استقرار سلاح های هسته ای آمریکا در خاک ژاپن، وزارت خارجه چین به این کشور هشدار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، وزارت خارجه چین نسبت به هرگونه اقدامی که ژاپن ممکن است برای تغییر سه اصل غیرهستهای خود یا اجازه استقرار سلاحهای هستهای آمریکا در خاک خود انجام دهد هشدار داد و اعلام کرد چنین اقداماتی نظام منع گسترش سلاحهای هستهای را تضعیف کرده و امنیت منطقهای را تهدید میکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد که درخواستهای شوراهای محلی ژاپن برای پایبندی به سه اصل غیرهستهای این کشور منعکس کننده خواست عمومی برای صلح است و نشان میدهد که اقدام دولت برای کنار گذاشتن قانون اساسی صلحطلبانه و اتخاذ سیاست های تسلیحاتی فاقد حمایت مردمی است.
وی اضافه کرد که اگر مقامات ژاپنی به تغییر سه اصل غیرهستهای خود با هدف استقرار سلاحهای هستهای توسط متحدان در خاک ژاپن ادامه دهند نه تنها دست به یک تحریک جدی علیه نظم پس از جنگ جهانی دوم و نظام جهانی منع گسترش سلاحهای هستهای زده اند بلکه در مسیر مغایر با تعهدات صلحطلبانه ژاپن و افکار عمومی داخلی قدم برخواهند داشت و در نهایت بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد.