وقوع حادثه امنیتی در مقابل یک ساختمان ‌فدرال ‌در شهر نیویورک

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌بی‌اس، وقوع یک حادثه امنیتی در مقابل یک ساختمان ‌فدرال ‌در شهر نیویورک، منجر به تخلیه این ساختمان و حضور گسترده نیروهای پلیس شد.

پلیس نیویورک تأیید کرد که این حادثه ترکیبی از تیراندازی و استفاده از مواد منفجره بوده است.

بلافاصله پس از وقوع حادثه، مأموران فدرال و پلیس در محل حاضر شده و موفق به بازداشت عامل این حمله شدند.

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