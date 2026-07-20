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وقوع حادثه امنیتی در مقابل یک ساختمان ‌فدرال ‌در شهر نیویورک

وقوع حادثه امنیتی در مقابل یک ساختمان ‌فدرال ‌در شهر نیویورک
کد خبر : 1816152
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وقوع یک حادثه امنیتی در مقابل یک ساختمان ‌فدرال ‌در شهر نیویورک، منجر به تخلیه این ساختمان و حضور گسترده نیروهای پلیس شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌بی‌اس، وقوع یک حادثه امنیتی در مقابل یک ساختمان ‌فدرال ‌در شهر نیویورک، منجر به تخلیه این ساختمان و حضور گسترده نیروهای پلیس شد.

 پلیس نیویورک تأیید کرد که این حادثه ترکیبی از تیراندازی و استفاده از مواد منفجره بوده است.

 بلافاصله پس از وقوع حادثه، مأموران فدرال و پلیس در محل حاضر شده و موفق به بازداشت عامل این حمله شدند.

 

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