یک منبع آگاه پاکستانی:
وزیر کشور ایران در سفر به پاکستان حامل پیامی از پزشکیان است
یک منبع آگاه پاکستانی گفت که وزیر کشور ایران امروز -دوشنبه- وارد اسلامآباد میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک منبع آگاه پاکستانی گفت که وزیر کشور ایران امروز -دوشنبه- وارد اسلامآباد میشود.
یک منبع در وزارت کشور پاکستان به الجزیره گفت: «وزیر کشور ایران عصر امروز وارد اسلام آباد، پایتخت پاکستان، خواهد شد.»
این منبع در ادامه مدعی شد: «وزیر کشور ایران حامل پیامی از رئیس جمهور پزشکیان در مورد وضعیت فعلی است.»
بنا به گزارشها، وزیر کشور ایران طی این سفر یک روزه با همتای خود و مسئولان این کشور دیدار میکند.