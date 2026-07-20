وزیر کشور ایران در سفر به پاکستان حامل پیامی از پزشکیان است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک منبع آگاه پاکستانی گفت که وزیر کشور ایران امروز -‌دوشنبه- وارد اسلام‌آباد می‌شود.

یک منبع در وزارت کشور پاکستان به الجزیره گفت: «وزیر کشور ایران عصر امروز وارد اسلام آباد، پایتخت پاکستان، خواهد شد.»

این منبع در ادامه مدعی شد: «وزیر کشور ایران حامل پیامی از رئیس جمهور پزشکیان در مورد وضعیت فعلی است.»

بنا به گزارش‌ها، وزیر کشور ایران طی این سفر یک روزه با همتای خود و مسئولان این کشور دیدار می‌کند.

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