خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک منبع آگاه پاکستانی:

وزیر کشور ایران در سفر به پاکستان حامل پیامی از پزشکیان است

وزیر کشور ایران در سفر به پاکستان حامل پیامی از پزشکیان است
کد خبر : 1815854
لینک کوتاه کپی شد.

یک منبع آگاه پاکستانی گفت که وزیر کشور ایران امروز -‌دوشنبه- وارد اسلام‌آباد می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک منبع آگاه پاکستانی گفت که وزیر کشور ایران امروز -‌دوشنبه- وارد اسلام‌آباد می‌شود. 

یک منبع در وزارت کشور پاکستان به الجزیره گفت: «وزیر کشور ایران عصر امروز وارد اسلام آباد، پایتخت پاکستان، خواهد شد.»

این منبع در ادامه مدعی شد: «وزیر کشور ایران حامل پیامی از رئیس جمهور پزشکیان در مورد وضعیت فعلی است.»

بنا به گزارش‌ها، وزیر کشور ایران طی این سفر یک روزه با همتای خود و مسئولان این کشور دیدار می‌کند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل