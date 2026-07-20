گزارش واشنگتنپست از طرح آمریکا برای گسترش جنگ با ایران
روزنامه واشنگتنپست به نقل از یک مقام آگاه آمریکایی گزارش داد که واشنگتن در حال تدوین برنامههایی برای گسترش دامنه جنگ علیه ایران است.
به گزارش ایلنا، روزنامه واشنگتنپست به نقل از یک مقام آگاه آمریکایی گزارش داد که واشنگتن در حال تدوین طرحهایی برای گسترش دامنه جنگ علیه ایران است.
بر اساس این گزارش، وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) همزمان با این برنامه، در حال افزایش شمار هواپیماهای نظامی خود در منطقه است؛ اقدامی که از تداوم روند تقویت آرایش نظامی آمریکا در منطقه حکایت دارد.
این گزارش در شرایطی منتشر میشود که طی روزهای اخیر، آمریکا حملات خود علیه اهدافی در ایران را تشدید کرده و همزمان مقامهای آمریکایی از ادامه عملیات نظامی و افزایش فشار بر تهران سخن گفتهاند.