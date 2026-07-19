تلاشهای اسرائیل برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی آمریکا
بر اساس گزارشها رژیمصهیونیستی با هزینه ۵۰ میلیون دلاری و استفاده از هوش مصنولی و وبلاگنویسان در پی اثرگذاری بر افکار عمومی آمریکا است.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رژیم صهیونیستی با هزینه ۵۰ میلیون دلاری و استفاده از هوش مصنوعی و وبلاگنویسان به دنبال تاثیرگذاری بر افکار عمومی ایالات متحده استفاده است.
این رژیم پس از یک نظرسنجی که نشان داد حدود ۶۰ درصد از آمریکاییها به دلیل جنگ غزه و ایران، نگاه منفی بت تلآویو دارند. ۵۰ میلیون دلار برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی ایالات متحده هزینه کرده است.
وال استریت ژورنال گزارش داد که اسرائیل از متن و محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی که الگوریتم ها را تغییر میدهد استفاده میکند و به عنوان بخشی از یک کمپین برای بهبود تصویر منفی خود در بین آمریکاییها، با وبلاگنویسان همکاری میکند.
در این مقاله افزود شد که برخی از کاربران رسانههای اجتماعی پیامهایی از دو زن غیرواقعی به نامهای سارا و اما، دریافت میکنند که میپرسند: به نظر شما مذاکرات صلح ایالات متحده و اسرائیل با ایران چه تاثیری بر امنیت جهانی خواهد داشت؟
این روزنامه اشاره کرد که رژیم صهیونیستی بیش از ۷۰۰ میلیون دلار برای بهبود تصویر جهانی خود در سال ۲۰۲۶ هزینه خواهد کرد.
پیشتر جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، به این موضوع اشاره کرد و گفت که افراد خاصی در دولت اسرائیل وجود دارند که سعی در دستکاری افکار عمومی ایالات متحده دارند.