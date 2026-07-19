به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات محلی در اوکراین اعلام کردند که در حمله شبانه روسیه به کی‌یف، یک نفر کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند.

این حمله حدود ساعت ۱:۳۰ بامداد به وقت محلی آغاز شد و چندین ساعت ادامه داشت و صدای انفجارهایی در سراسر پایتخت اوکراین شنیده شد.

به گفته سرویس اورژانس دولتی اوکراین، این حملات باعث آتش‌سوزی در پنج منطقه شهر شد و به ساختمان‌های مسکونی، اماکن اداری و صنعتی، یک خوابگاه و وسایل نقلیه آسیب رساند.

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