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۹‌ کشته و زخمی در حمله روسیه به کی‌یف

۹‌ کشته و زخمی در حمله روسیه به کی‌یف
کد خبر : 1815229
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در حمله شبانه روسیه به کی‌یف ۱ نفر کشته و ۸ نفر مجروح شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات محلی در اوکراین اعلام کردند که در حمله شبانه روسیه به کی‌یف، یک نفر کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند.

این حمله حدود ساعت ۱:۳۰ بامداد به وقت محلی آغاز شد و چندین ساعت ادامه داشت و صدای انفجارهایی در سراسر پایتخت اوکراین شنیده شد.

به گفته سرویس اورژانس دولتی اوکراین، این حملات باعث آتش‌سوزی در پنج منطقه شهر شد و به ساختمان‌های مسکونی، اماکن اداری و صنعتی، یک خوابگاه و وسایل نقلیه آسیب رساند.

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