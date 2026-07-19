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سنتکام فهرست اهداف موج جدید حملات به ایران را اعلام کرد

سنتکام فهرست اهداف موج جدید حملات به ایران را اعلام کرد
کد خبر : 1815202
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فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرد در دور تازه حملات به ایران، مراکز وابسته به سپاه پاسداران، سامانه‌های پدافندی، تأسیسات دریایی و انبارهای موشکی و پهپادی را هدف قرار داده است. این حملات پس از کشته شدن دو نظامی آمریکایی در اردن انجام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) بامداد امروز- یکشنبه- در بیانیه‌ای، جزئیات اهداف دور جدید حملات به ایران را اعلام کرد.

سنتکام مدعی شد در این عملیات، مراکز دیده‌بانی ساحلی، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های دریایی، انبارهای نگهداری موشک و پهپاد و همچنین مواضع نیروهای سپاه پاسداران که به گفته این فرماندهی در حمله به نظامیان آمریکایی در اردن نقش داشته‌اند، هدف قرار گرفته است.

در این بیانیه آمده است موج جدید حملات آمریکا شامگاه ۱۸ ژوئیه به وقت شرق آمریکا تکمیل شده است.

هم‌زمان، رسانه‌ها از وقوع چندین انفجار در نقاط مختلف جزیره قشم در استان هرمزگان خبر دادند.

خبرگزاری تسنیم گزارش داد این انفجارها حوالی ساعت ۳:۳۸ بامداد به وقت محلی رخ داده و به گفته ساکنان، چندین نقطه در جزیره هدف حمله قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، دست‌کم شش موشک به مناطقی در حاشیه جزیره قشم اصابت کرده، اما تاکنون گزارشی درباره میزان خسارت یا تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است.

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