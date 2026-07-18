ارتش رژیم صهیونیستی از ترور یکی از فرماندهان حماس خبر داد
ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد در دو حمله جداگانه به نوار غزه، یکی از مسئولان عملیاتی جنبش حماس و یک تکتیرانداز وابسته به جنبش جهاد اسلامی را به شهادت رسانده است.
به گزارش ایلنا، ارتش رژیم صهیونیستی، امروز- شنبه- اعلام کرد در جریان دو حمله جداگانه به نوار غزه، دو تن از نیروهای جنبشهای حماس و جهاد اسلامی فلسطین را هدف قرار داده است.
به ادعای ارتش اسرائیل، در حملهای به مرکز نوار غزه، «حامیس عکاشه ابوباریک» که او را تکتیرانداز جنبش جهاد اسلامی معرفی کرده، به شهادت رسیده است.
ارتش رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شد در حملهای دیگر به شمال نوار غزه، «محمد تیسیر احمد عابد» رئیس یکی از بخشهای هیئت عملیات جنبش حماس را ترور کرده است.
جنبشهای حماس و جهاد اسلامی تاکنون واکنشی به ادعاهای مطرحشده از سوی ارتش رژیم صهیونیستی نشان ندادهاند.
این ادعاها در حالی مطرح میشود که عملیات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه همچنان ادامه دارد و حملات به مناطق مختلف این باریکه، همزمان با تلاشهای دیپلماتیک برای برقراری آتشبس، وارد مراحل تازهای شده است.
ارتش رژیم صهیونیستی بهطور مکرر از هدف قرار دادن نیروها و فرماندهان گروههای مقاومت فلسطین، بهویژه اعضای شاخههای نظامی و تکتیراندازان، خبر میدهد.