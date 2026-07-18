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سنتکام: ۲ نظامی آمریکایی در حمله ایران به اردن کشته شدند

سنتکام: ۲ نظامی آمریکایی در حمله ایران به اردن کشته شدند
کد خبر : 1815111
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فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرد در جریان حملات موشکی و پهپادی ایران به مواضع آمریکا در اردن، دو نظامی آمریکایی کشته، یک نفر مفقود و چهار نظامی دیگر نیز مجروح شدند.

به گزارش ایلنا، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرد دو نظامی آمریکایی روز ۱۷ ژوئیه، هنگام مقابله با حملات موشکی بالستیک و پهپادی ایران به مواضع این کشور در اردن، جان خود را از دست دادند.

سنتکام در بیانیه‌ای همچنین از مفقود شدن یک نظامی دیگر خبر داد و اعلام کرد چهار نظامی آمریکایی برای مداوا به بیمارستان‌هایی در اردن منتقل شدند، اما پس از دریافت خدمات درمانی مرخص شده‌اند.

بر اساس این بیانیه، شماری دیگر از نیروهای آمریکایی نیز پس از معاینه و درمان جراحات سطحی، به محل خدمت خود بازگشته‌اند.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا تأکید کرد به احترام خانواده قربانیان، تا ۲۴ ساعت پس از اطلاع‌رسانی رسمی به بستگان آن‌ها، از انتشار هویت نظامیان کشته‌شده یا جزئیات بیشتر خودداری خواهد کرد.

 

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