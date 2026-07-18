به گزارش ایلنا به نقل از السومریه‌نیوز، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO)، امروز- شنبه- اعلام کرد گزارشی درباره وقوع یک حادثه امنیتی برای یک کشتی تجاری در فاصله حدود ۱۰۰ مایل دریایی شرق بندر «الدقم» عمان دریافت کرده است.

بر اساس بیانیه این سازمان، اطلاعات اولیه نشان می‌دهد این کشتی در جریان فعالیت‌های نظامی در منطقه با نیروهای نظامی مواجه شده است؛ با این حال، هنوز جزئیاتی درباره ماهیت این رویارویی یا هویت طرف‌های درگیر منتشر نشده است.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا تأکید کرده است که این حادثه همچنان در دست بررسی است و با انتشار اطلاعات جدید، جزئیات بیشتری درباره آن ارائه خواهد شد.

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