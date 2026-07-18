ادعای رسانه روسی درباره اولین تماس خارجی رهبر انقلاب
خبرگزاری «تاس» به نقل از منابعی در ایران مدعی شد نخستین ارتباط خارجی آیت الله سید مجتبی خامنهای احتمالا با رئیسجمهور روسیه برقرار میشود؛ موضوعی که در سایه گسترش همکاریهای راهبردی تهران و مسکو مطرح شده است.
به گزارش ایلنا، خبرگزاری روسی «تاس» به نقل از منابعی در ایران مدعی شد که نخستین تماس خارجی آیت الله سید مجتبی خامنهای احتمالا با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه برقرار خواهد شد.
به ادعای این منابع، این ارتباط میتواند در قالب تماس تلفنی یا دیدار حضوری انجام شود. منابع یادشده، روسیه را یکی از نزدیکترین شرکای ایران توصیف کرده و پوتین را از متحدان جمهوری اسلامی دانستهاند.
بر اساس این گزارش، گسترش روابط تهران و مسکو پس از امضای توافقنامه مشارکت جامع راهبردی و ادامه هماهنگی دو کشور در پروندههای منطقهای و بینالمللی، از جمله دلایلی است که احتمال آغاز ارتباطات خارجی با روسیه را تقویت میکند.
این گزارش تاکنون با واکنش یا تأیید رسمی از سوی مقامهای ایرانی یا روسی همراه نبوده است.