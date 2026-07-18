به گزارش ایلنا به نقل از رای‌الیوم، همزمان با افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا، دن اسکاوینو، دستیار دونالد ترامپ، ویدئویی از بمب‌افکن راهبردی «بی-۲ اسپیریت» (B-2 Spirit) که به دلیل قابلیت پنهان‌کاری به «بمب‌افکن رادارگریز» مشهور است، در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد.

در این ویدئو، یک فروند بمب‌افکن «بی-۲» در حالی دیده می‌شود که با همراهی چند جنگنده در حال پرواز است. اسکاوینو بدون ارائه هرگونه توضیح، محل یا زمان ثبت این تصاویر را اعلام نکرد.

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انتشار این ویدئو با واکنش‌های متفاوتی در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. برخی کاربران از ارتش و دولت آمریکا حمایت کردند، اما شماری دیگر با انتقاد از سیاست‌های واشنگتن، این اقدام را تحریک‌آمیز توصیف کردند. یکی از کاربران نوشت: «این‌گونه پیام‌ها بی‌معناست؛ هیچ‌کس پاسخگو نخواهد بود.» کاربر دیگری نیز با اشاره به حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی پرسید: «قرار است باز هم کودکان بی‌گناه قربانی منافع اسرائیل شوند؟»

انتشار این ویدئو همزمان با گزارش‌هایی صورت گرفته که از بررسی گزینه‌های جدید نظامی در کاخ سفید برای افزایش فشار بر ایران حکایت دارد. بر اساس این گزارش‌ها، دولت آمریکا در حال بررسی سناریوهایی از جمله حمله به تأسیسات انرژی، زیرساخت‌های حیاتی، مراکز هسته‌ای و همچنین سایتی زیرزمینی «کوه کلنگ»» است که برخی منابع غربی آن را به فعالیت‌های هسته‌ای مرتبط می‌دانند.

در مقابل، محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر انقلاب، هشدار داده است که اگر حملات آمریکا طی دو تا سه روز آینده ادامه یابد، نیروهای مسلح ایران بلافاصله وارد مرحله «تهاجم و انهدام کامل» خواهند شد.

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