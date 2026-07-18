سناریوی حمله زمینی آمریکا به ایران؛ الجزیره از گزینههای احتمالی پاسخ تهران میگوید
شبکه الجزیره در گزارشی با بررسی تحولات هفت روز گذشته جنگ، نوشت حملات آمریکا به سواحل و جزایر جنوبی ایران میتواند مقدمهای برای عملیات زمینی محدود در منطقه تنگه هرمز باشد؛ سناریویی که به گفته این شبکه، تهران برای مقابله با آن گزینههایی از جمله گسترش دامنه جنگ و هدف قرار دادن منافع اقتصادی آمریکا در منطقه را در نظر دارد.
به گزارش ایلنا، همزمان با تداوم درگیریها میان ایران و آمریکا، شبکه الجزیره در گزارشی به بررسی سناریوهای احتمالی مرحله بعدی جنگ پرداخته و مدعی شده است که تشدید حملات واشنگتن به جنوب ایران، میتواند مقدمهای برای اجرای عملیات زمینی محدود در جزایر راهبردی تنگه هرمز باشد.
به گزارش الجزیره، با وجود یک هفته حملات گسترده آمریکا به زیرساختهای حملونقل، مراکز انرژی، تأسیسات نظامی و سامانههای موشکی ایران، این حملات تاکنون نتوانسته تهران را به پذیرش خواستههای واشنگتن یا بازگشایی تنگه هرمز وادار کند.
این شبکه میگوید ایران نیز در پاسخ، منافع آمریکا در منطقه را هدف قرار داده، اما دو طرف تاکنون تلاش کردهاند دامنه درگیری را تا حدی کنترل کنند. بر اساس این گزارش، حملات آمریکا عمدتا بر نوار ساحلی و استانهای جنوبی ایران، بهویژه هرمزگان، متمرکز بوده و مراکز ارتباطی، نظامی و انرژی را هدف قرار داده است.
نورالدین دغیر، رئیس دفتر الجزیره در تهران، معتقد است نوع اهداف انتخابشده از سوی آمریکا، از جمله مراکز ارتباطی و دفاعی در جزایر هرمز، لارک، قشم، تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسی، این احتمال را تقویت کرده که واشنگتن در حال فراهم کردن مقدمات یک عملیات زمینی محدود در این مناطق باشد.
به گفته وی، هرچند تهران همچنان به دنبال حفظ پاسخهای متناسب با حملات آمریکاست، اما در محافل نظامی ایران احتمال گسترش عملیات آمریکا در سواحل جنوبی و حتی اجرای عملیات آبیـخاکی علیه برخی جزایر راهبردی مطرح شده است.
الجزیره به نقل از فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گزارش داده است که آمریکا راهی جز خروج از خلیج فارس ندارد و در صورت توقف حملات، امکان بازگشایی تنگه هرمز وجود خواهد داشت. با این حال، این شبکه تأکید میکند که تهران همزمان خود را برای سناریوهای گستردهتر نیز آماده کرده است.
بر اساس این گزارش، ارزیابی برخی محافل نظامی ایران حاکی از آن است که در صورت هرگونه عملیات زمینی آمریکا، پاسخ تهران میتواند از چارچوب فعلی فراتر رفته و با هدف قرار دادن تأسیسات انرژی و زیرساختهای اقتصادی آمریکا و متحدانش در منطقه همراه شود. همچنین برخی تحلیلگران از احتمال گسترش دامنه جنگ به بابالمندب و افزایش فشار بر مسیرهای کشتیرانی بینالمللی سخن گفتهاند.
در بخش دیگری از این گزارش، الجزیره به نقل از منابع آمریکایی مینویسد دولت دونالد ترامپ همچنان در حال بررسی گزینههای جدید برای افزایش فشار بر ایران است؛ زیرا حملات یک هفته گذشته نتوانسته تهران را به مذاکره یا بازگشایی تنگه هرمز وادار کند.
به نوشته این شبکه، برخی گزینههای مورد بررسی شامل گسترش حملات به زیرساختهای حیاتی، تأسیسات آب و برق، پلها و حتی برخی مراکز حساس دیگر در ایران است؛ هرچند تاکنون تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نشده است.
الجزیره همچنین از اختلافنظر در داخل آمریکا درباره ادامه جنگ خبر داده و نوشته است که در حالی که دموکراتها نسبت به گرفتار شدن واشنگتن در جنگی فرسایشی در خاورمیانه هشدار میدهند، جریانهای نزدیک به ترامپ خواستار تشدید فشارهای نظامی و وادار کردن ایران به پذیرش شروط آمریکا هستند.
در پایان این گزارش آمده است که همزمان با ادامه درگیریها، شمار نظامیان آمریکایی زخمیشده در جنگ با ایران به ۱۳ نفر رسیده و محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر انقلاب، نیز هشدار داده است که در صورت تداوم حملات آمریکا، ایران وارد «مرحله هجوم فراگیر» خواهد شد.