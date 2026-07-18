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روسیه از تصرف شهرک «لنینا» خبر داد؛ حملات به بنادر اوکراین ادامه دارد

روسیه از تصرف شهرک «لنینا» خبر داد؛ حملات به بنادر اوکراین ادامه دارد
کد خبر : 1815094
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وزارت دفاع روسیه از تصرف شهرک «لنینا» در شرق اوکراین و تداوم حملات به بنادر و کشتی‌های مورد استفاده ارتش اوکراین خبر داد. همزمان، حملات متقابل دو طرف به زیرساخت‌ها و مراکز لجستیکی همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، ارتش روسیه، امروز- شنبه- اعلام کرد کنترل شهرک «لنینا» (میرنویه) را به دست گرفته و عملیات برای تصرف کامل مناطق «شفچنکو»، «کراسنویارسکویه» و «سویتلی» در مراحل پایانی قرار دارد.

وزارت دفاع روسیه نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای این کشور حملات خود به بنادر و کشتی‌های مورد استفاده ارتش اوکراین را ادامه داده‌اند.

در این بیانیه آمده است که نیروهای روسیه در طول روز بنادر و شناورهای مرتبط با ارتش اوکراین را هدف قرار داده‌اند و یک فروند پهپاد نیز به یک کشتی باری حامل محموله نظامی برای ارتش اوکراین در بندر «یوژنی» حمله کرده است.

این وزارتخانه پیش‌تر نیز از هدف قرار گرفتن دو کشتی در بندر «چورنومورسک» خبر داده بود که به گفته مسکو، در حال انتقال محموله‌هایی برای ارتش اوکراین بودند.

همزمان با تشدید درگیری‌ها، روسیه و اوکراین حملات متقابل به زیرساخت‌ها و تأسیسات انرژی یکدیگر را افزایش داده‌اند.

در همین حال، حمله پهپادی اوکراین به دو مرکز لجستیکی در خاک روسیه دست‌کم هشت کشته بر جای گذاشت. مقام‌های روس نیز اعلام کردند در حملات پهپادی شبانه اوکراین، علاوه بر کشته شدن دست‌کم هشت نفر، بیش از ۶۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

 

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