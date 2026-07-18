به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، منابع آمریکایی از آغاز تقویت حضور هوایی ایالات متحده در فلسطین اشغالی خبر داده‌اند؛ اقدامی که با استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان و پشتیبانی بیشتر، زمینه را برای تشدید حملات علیه ایران فراهم می‌کند.

یک منبع دیپلماتیک آمریکایی به «ارم‌نیوز» گفته است وزارت جنگ آمریکا در حال افزایش شمار هواپیماهای سوخت‌رسان، تجهیزات پشتیبانی و نیروهای عملیاتی خود در فلسطین اشغالی است تا توان ادامه و گسترش حملات به عمق خاک ایران را افزایش دهد.

بر اساس این گزارش، واشنگتن از تل‌آویو خواسته است ظرفیت فرودگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی برای استقرار هواپیماها و نیروهای آمریکایی افزایش یابد و این تجهیزات میان فرودگاه‌های بن‌گوریون، رامون و چند پایگاه نظامی دیگر توزیع شوند؛ اقدامی که در پی فشار ناشی از تداوم عملیات نظامی آمریکا انجام می‌شود.

همزمان، رسانه‌های عبری نیز از افزایش شمار هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا در فلسطین اشغالی و برنامه‌ریزی برای پذیرش هواپیماهای بیشتر در روزهای آینده خبر داده‌اند. پایگاه «آکسیوس» نیز گزارش داده است که دولت آمریکا تل‌آویو را از برنامه خود برای تقویت ناوگان سوخت‌رسان و بررسی گزینه‌های گسترده‌تر جهت ادامه عملیات نظامی علیه ایران مطلع کرده است.

این منبع آمریکایی، نزدیکی فلسطین اشغالی به صحنه عملیات، برخورداری از زیرساخت‌های تعمیر و نگهداری، سوخت‌رسانی و سامانه‌های هشدار را از دلایل اصلی انتخاب این منطقه برای استقرار گسترده‌تر تجهیزات هوایی آمریکا عنوان کرده است.

این تحرکات همزمان با ادامه حملات روزانه آمریکا به ایران صورت می‌گیرد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا مدعی است در روزهای اخیر مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافندی، زیرساخت‌های موشکی و مراکز لجستیکی ایران را هدف قرار داده است.

افزایش شمار هواپیماهای سوخت‌رسان، امکان اجرای پروازهای عملیاتی بیشتر، افزایش زمان ماندگاری جنگنده‌ها بر فراز منطقه و پشتیبانی از بمب‌افکن‌هایی را که از پایگاه‌های دوردست به پرواز درمی‌آیند، برای ارتش آمریکا فراهم می‌کند.

آدولفو فرانکو، تحلیلگر نزدیک به حزب جمهوری‌خواه آمریکا، مدعی شده است تقویت حضور هوایی واشنگتن در فلسطین اشغالی نشان می‌دهد آمریکا از مرحله حملات محدود عبور کرده و در حال ایجاد زیرساخت لازم برای تشدید سریع عملیات نظامی است. به گفته او، این آرایش نظامی در عین حال اختیار افزایش یا کاهش سطح حملات را همچنان در دست کاخ سفید نگه می‌دارد.

از سوی دیگر، یک منبع امنیتی رژیم صهیونیستی نیز گفته است ارتش این رژیم، استقرار گسترده نیروهای آمریکایی را تضمینی برای تداوم فشار نظامی بر ایران می‌داند و در این چارچوب مسئولیت هماهنگی فضای پروازی، حفاظت از پایگاه‌ها و پشتیبانی فنی را بر عهده گرفته است.

به گفته این منبع، تل‌آویو در تلاش است توان هوایی خود را برای مقابله با هرگونه پاسخ احتمالی ایران حفظ کند، اما هدایت عملیات، تعیین تعداد پروازها و نوع مأموریت‌ها عملاً در اختیار ارتش آمریکا قرار دارد.

وی همچنین تأکید کرده است که اگرچه اسرائیل می‌تواند درباره اهداف مورد نظر خود پیشنهاد ارائه دهد، اما مشارکت جنگنده‌های این رژیم در هر موج جدید حملات، منوط به هماهنگی و موافقت واشنگتن خواهد بود.

در مجموع، تقویت حضور هوایی آمریکا در فلسطین اشغالی از آمادگی واشنگتن برای مدیریت جنگی چندمرحله‌ای و فرسایشی علیه ایران حکایت دارد؛ جنگی که در آن، آمریکا می‌کوشد ضمن حفظ برتری عملیاتی، کنترل کامل روند تشدید یا کاهش حملات را در اختیار داشته باشد.

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