افزایش سطح هشدار امنیتی در آلمان

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، آلمان سطح هشدار امنیتی در این کشور را افزایش داد.

«الکساندر دابریندت»، وزیر کشور آلمان، اعلام کرد که سطح هشدار امنیتی کشور به «‌تهدید بالا» افزایش یافته است بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی و اطلاعاتی که این اقدام را توجیه می‌کند.

دابریندت در مصاحبه‌ای با روزنامه ولت آم زونتاگ گفت: «این بدان معناست که باید در هر زمان به خطر حملات در آلمان توجه شود.»

وی افزود: «برنامه‌های حمله به کشور ما به وضوح قابل شناسایی است.»

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