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بازداشت ۱۱۹ مظنون وابسته به داعش در ترکیه

بازداشت ۱۱۹ مظنون وابسته به داعش در ترکیه
کد خبر : 1815008
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وزارت کشور ترکیه از دستگیری ۱۱۹ مظنون وابسته به داعش در ۳۰ استان این کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزارت کشور ترکیه امروز -شنبه- اعلام کرد که در عملیات امنیتی که افراد مظنون به ارتباط  با داعش را در ۳۰ استان این‌کشور هدف قرار داد، ۱۱۹ نفر را دستگیر کرده است.

این وزارتخانه با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این عملیات با هماهنگی بین اداره مبارزه با تروریسم و دادستانی عمومی انجام شده است.

بر اساس اعلام این وزارتخانه که برخی از مظنونان از طریق حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی، این گروه تروریستی  را تبلیغ می‌کردند، در حالی که برخی دیگر از طریق افراد مرتبط با آن یا از طریق نهادهایی تحت عنوان فعالیت‌های امدادی، داعش  را تامین مالی می‌کردند.

 دادستان عمومی تحقیقاتی را علیه مظنونان آغاز کرده است.

 

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