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رئیس‌جمهور عراق حملات به شهرهای اربیل و سلیمانیه را محکوم کرد

رئیس‌جمهور عراق حملات به شهرهای اربیل و سلیمانیه را محکوم کرد
کد خبر : 1815002
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رئیس‌جمهور عراق حملات انجام‌شده به شهرهای اربیل و سلیمانیه را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از واع، «نزار آمیدی»، رئیس‌جمهور عراق حملات انجام‌شده به شهرهای اربیل و سلیمانیه را محکوم و تاکید کرد که هرگونه حمله به خاک عراق تحت هر بهانه‌ای نقض غیرقابل قبول حاکمیت عراق است.

وی گفت که چنین اقداماتی امنیت شهروندان عراق و ثبات آن را تهدید می‌کند.

بر اساس بیانیه ریاست جمهوری عراق، آمیدی در حساب کاربری خود در ایکس اشاره کرد که عراق مخالف این است که میدانی برای درگیری‌ها یا میدانی برای تصفیه حساب‌های منطقه‌ای باشد و بر پایبندی خود به روابط مبتنی بر احترام متقابل و حسن همجواری که حاکمیت کشورها را حفظ و ملت‌های منطقه را از تشدید تنش بیشتر و بی ثباتی دور نگه می‌دارد، تاکید می‌کند.

 

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