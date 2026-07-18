وزارت دفاع روسیه:
تاسیسات اوکراین را هدف قرار دادیم
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که اوکراین در شبانه روز گذشته ۱ هزار و ۵۴۰ نیروی خود را از دست داده است.
وزارت دفاع روسیه امروز -شنبه- از پیشروی نیروهایش در اوکراین خبر داد.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که در شبانه روز گذشته اوکراین ۱ هزار و ۵۴۰ پرسنل خود را از دست داده است.
به گزارش این وزارتخانه سامانههای پدافند هوایی روسیه نیز در شبانه روز گذشته ۷۷۴ پهپاد و ۱۳ بمب هوایی هدایتشونده اوکراینی را سرنگون کردند.
وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرو که تاسیسات سوخت، انرژی و حمل و نقل مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین نیز هدف قرار گرفته است.