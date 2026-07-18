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وزارت دفاع روسیه:

تاسیسات اوکراین را هدف قرار دادیم

تاسیسات اوکراین را هدف قرار دادیم
کد خبر : 1814991
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وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که اوکراین در شبانه روز گذشته ۱ هزار و ۵۴۰ نیروی خود را از دست داده است.

وزارت دفاع روسیه امروز -شنبه- از پیشروی نیروهایش در اوکراین خبر داد.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که در شبانه روز گذشته اوکراین ۱ هزار و ۵۴۰ پرسنل خود را از دست داده است.

به گزارش این وزارتخانه سامانه‌های پدافند هوایی روسیه نیز در شبانه روز گذشته ۷۷۴ پهپاد و ۱۳ بمب هوایی هدایت‌شونده اوکراینی را سرنگون کردند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرو که تاسیسات سوخت، انرژی و حمل و نقل مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین نیز هدف قرار گرفته است.

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