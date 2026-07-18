به گزارش ایلنا به نقل از الغد، در پی تشدید تنش‌ها و حملات در اراضی اشغالی، دولت فدرال بلژیک پس از جلسه‌ای طولانی، واردات هرگونه محصول از شهرک‌های اسرائیلی را غیرقانونی اعلام کرد.

دولت بلژیک رسماً ممنوعیت واردات محصولات تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی مستقر در اراضی اشغالی فلسطین را اعلام کرد.

خبرگزاری رسمی بلژیک (بلگا) روز شنبه گزارش داد: «دولت فدرال این کشور در آخرین جلسه کابینه خود پیش از آغاز تعطیلات تابستانی، پرونده واردات کالا از اراضی اشغالی فلسطین را مورد بحث و بررسی قرار داد و در این نشست که تا ساعاتی طولانی ادامه داشت، تصمیم نهایی خود را مبنی بر ممنوعیت ورود این کالاها اتخاذ کرد.»

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