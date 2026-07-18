خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار آمریکا به شهروندانش در رابطه با سفر با بیروت

هشدار آمریکا به شهروندانش در رابطه با سفر با بیروت
کد خبر : 1814965
لینک کوتاه کپی شد.

ایالات متحده به شهروندانش در رابطه با سفر به خاورمیانه میانه هشدار داد.

به گزارش ایلنا با نقل از الجزیره، سفارت آمریکا در بیروت از همه آمریکایی‌ها خواسته است که به لبنان سفر نکنند و در سفر به خاورمیانه یا عبور از آن تجدیدنظر کنند.

این سفارت در بیانیه‌ای اعلام کرد: به دلیل تنش‌های شدید در خاورمیانه، فضای امنیتی همچنان پیچیده است و احتمال تشدید پیش‌بینی نشده تنش‌ها وجود دارد.

سفارت آمریکا در اراضی اشغالی نیز بیانیه مشابهی منتشر کرد و گفت که آمریکایی‌ها نباید به غزه، شمال اراضی اشغالی و مرز مصر به جز گذرگاه طابا سفر کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل