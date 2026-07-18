هشدار آمریکا به شهروندانش در رابطه با سفر با بیروت

به گزارش ایلنا با نقل از الجزیره، سفارت آمریکا در بیروت از همه آمریکایی‌ها خواسته است که به لبنان سفر نکنند و در سفر به خاورمیانه یا عبور از آن تجدیدنظر کنند.

این سفارت در بیانیه‌ای اعلام کرد: به دلیل تنش‌های شدید در خاورمیانه، فضای امنیتی همچنان پیچیده است و احتمال تشدید پیش‌بینی نشده تنش‌ها وجود دارد.

سفارت آمریکا در اراضی اشغالی نیز بیانیه مشابهی منتشر کرد و گفت که آمریکایی‌ها نباید به غزه، شمال اراضی اشغالی و مرز مصر به جز گذرگاه طابا سفر کنند.

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