هواپیماهای سوخترسان آمریکایی به پایگاههای رژیم صهیونیستی رسیدند
ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد هواپیماهای سوخترسان ارتش آمریکا که وارد سرزمینهای اشغالی شدند، به دلایل «لجستیکی و عملیاتی» در پایگاههای نظامی اسرائیل فرود آمدند.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد هواپیماهای سوخترسان ارتش آمریکا که وارد سرزمینهای اشغالی شدند، به دلایل «لجستیکی و عملیاتی» در پایگاههای نظامی اسرائیل فرود آمدند.
این در حالی است که واشنگتن همزمان با ادامه رویارویی با ایران، در حال تقویت حضور نظامی خود در منطقه است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد این تصمیم با هماهنگی آمریکا و با هدف تسهیل استقرار نیروهای آمریکایی و همزمان، کاهش تأثیر آن بر تردد هواپیماهای غیرنظامی گرفته شده است.
بنابه اعلام ارتش، هواپیماها در فرودگاه بنگوریون فرود نیامدند، بلکه در پایگاههای هوایی نظامی داخل سرزمینهای اشغالی مستقر شدند.